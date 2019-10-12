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توك شو

أحمد حلاوة: بعض الفنانين باعوا عفش بيتهم علشان مش لاقيين فلوس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:42 م
أحمد حلاوة
أحمد حلاوة
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان أحمد حلاوة، أن الإنتاج الفنى لابد أن يكون له سقف، خاصة وان الفترة الماضية شهدت تطورا مغايرا واصبحت الأعمال الفنية تباع باسم نجمها، لذا من الطبيعى أن تجد بعض كبار النجوم يحصلون على مبالغ كبيرة، مقارنة بباقى أفراد العمل.

وأضاف "حلاوة" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN" أن الناس لديها مفهوم خاطئ عن أموال الفنانين، فهم يرون أجور النجوم الكبار فقط، لكن لا يعلمون ظروف باقى الفنانين، مؤكدا أن هناك نجوما كثيرين باعوا عفش منازلهم حتى يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة، كما أن هناك كبارا رحلوا وهم فى حالة فقر شديدة رغم إنهم امتعوا المشاهدين مثل الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين.

وشدد "حلاوة" أن الناس تنظر للأجور ولا تنظر لظروف الفنان، فلا أحد يعرف كيف يعيش عادل إمام، وكيف يعيش فنان مثل محمود ياسين وهو بعيد عن العمل منذ فترة كبيرة، موضحا أن نقابة المهن التمثيلية تقوم بصرف إعانات ومعاشات وأدوية لعدد كبير من الفنانين نظرا لظروفهم المعيشية الضعيفة.

وكشف الفنان أحمد حلاوة، عن أن هناك فنانين يخجلون من إعلان مرضهم حتى يشجعوا المنتجين على طلبهم للمشاركة فى أعمال فنية، حتى لو كانوا غير راضين عن تلك الأعمال، لافتا إلى أن هناك عملا شارك فيه مؤخرا جعله يصاب بالاكتئاب، لأنه لم يكن راضيا عن المشاركة فيه من البداية.
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