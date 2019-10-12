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أخبار العالم

البحرين تعلق على استقبال السعودية تعزيزات عسكرية أمريكية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:08 م
البحرين تؤيد قرار
البحرين تؤيد قرار السعودية استقبال تعزيزات عسكرية اضافية
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قسم الخارجي
أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت: أن الخطوة تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم والتصدي لكافة التحديات والتهديدات بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وجددت مملكة البحرين التأكيد على موقفها الثابت والداعم بقوة لكافة مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.
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