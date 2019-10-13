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مرأة

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
منة فضالي
منة فضالي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها بإطلالة مميزة من خلال حسابها الشخصى لموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت منة فضالي بصحبة راغب علامة معبرة عن مدى سعادتها بغنائه، وأطلت بشعرها الأصفر المتناسق مع بشرتها البرونزية وبلوزة سوداء، ولمسات المكياج الهادي الذى ارتكز على أحمر الشفاه وأيلينر العيون والمسكرة، ونسقت مع قرط دائرى من إكسسوار باللون الفضي.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة "بحبك .. دائما الأفضل ياحبيبى".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وانهالت عليها التعليقات.
منة فضالي منة فضالي
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