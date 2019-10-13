شاهد| تمرينات الكارديو للتخلص من الدهون مع صباح البلد

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد على كسر الروتين.



ونصح حسام أبو هاشم، خلال الفقرة الرياضية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، المبتدئين في رياضة كمال الأجسام، خاصة الفتيات بممارسة تمارين الكارديو والتمارين الهوائية، موضحا أنها مهمة جدا في البداية لأنها تقوي عضلات الجسم وعضلات القلب وتساعد في حرق السعرات الحرارية بصورة أسرع، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وتتخلص من الخمول.



وأكد حسام أبو هاشم، أن عضلات الكتف من العضلات التي تفرق في شكل الجسم، مشيرا إلى أن تمارين الكارديو يمكن استخدام زجاجات المياه فيها بدلا من الأوزان، مضيفا أن الطريقة الصحيحة للتنفس خلال تمارين الكارديو مهمة جدا، خاصة أنها تزيد من تنشيط الدورة الدموية في الجسم.