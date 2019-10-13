صورة عائلية.. جلسة تصوير لـ ليلى علوي مع ابنها خالد

خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الخليجية بصحبة ابنها خالد والفنان طارق الإبياري وزوجته وبعض أفراد العائلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي تم الاحتفال به مؤخرا.



الجلسة ليست الأولى التي تخضع لها ليلى علوي مع ابنها خالد، حيث سبق أن شاركته من قبل أكثر من جلسة تصويرية، خاصة في مناسبة عيد الأم.



كما لا يعرف كثيرون أن طارق الإبياري متزوج من ابنة شقيقة ليلى علوي، ومن هنا تواجده في هذه الجلسة العائلية.



وشاركت ليلى علوي متابعيها صورة غلاف المجلة العربية معلقة عليها قائلة: "البنت روح البيت.. واللي ماخلفش بنات ماشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات".



أضافت ليلى علوي: "صحيح الأنثى دايما بيرتبط وجودها بالرقة والحنية والاحتواء لكن الأيام والمواقف دايمًا بتثبت إن وجود البنت في البيت كمان دعم وسند وقوة لعيلتها الصغيرة ولكل اللي حواليها".



واختتمت ليلى علوي كلامها قائلة: "في اليوم العالمي للفتاة بتمنى لكل بنت مصرية وعربية السعادة والرضا والنجاح وتحقيق ذاتها بالشكل اللي هي تختاره وتحبه وتشوف راحتها فيه .. كل سنة وانتوا طيبين يا بنات".