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فن

بعد تصدرها غلاف QA مع محمد صلاح.. لقطات صادمة في حياة أليساندرا أمبروسيو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:05 م
أليساندرا أمبروسيو
أليساندرا أمبروسيو مع محمد صلاح
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شروق ابراهيم
تواصل عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو تصدر محرك البحث "جوجل" في مصر والوطن العربي، بعد تصدرها غلاف مجلة QA مع اللاعب المصري محمد صلاح، في جلسة تصوير أثارت جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأليساندرا أمبروسيو تعد واحدة من أجرأ عارضات الأزياء في جيلها، إذ ظهرت من قبل شبه عارية مع لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو على غلاف نفس المجلة، كما ظهرت أيضا بالمايوه البكيني، وهي تعتبر صاحبة الإطلالات الأكثر جرأة في عروض الأزياء العالمية.

وسبق أن ارتبطت دون زواج مرتين، وأنجبت طفلين، وحاليا تعيش قصة حب مع نيكولو أودي، والذي شوهدت معه أمس أثناء تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو تعتبر أيضا واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهما.
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