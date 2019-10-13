أكاديمية البحث العلمي: مواصلات مصر الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن "مواصلات مصر" هي الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩ من خلال 4 خطوط رئيسية هم ميدان عبد المنعم رياض، ميدان الجيزة، ميدان العباسية، وميدان رمسيس.



حيث يفتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار أبوابه هذا العام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والذي تنظمه الأكاديمية في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات.



وأصبح هذا المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار، وذلك للعام السادس على التوالي، والدخول للمعرض مجانًا لكل المهتمين وتم اختيار مواصلات مصر للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري حيث نهدف الي زيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



ومن المتوقع أن يحضر معرض القاهرة الدولي للابتكار هذاالعام في نسخته السادسة عددًا من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٠٠ عارض من مصر، والدول العربية، الأوروبية، والإفريقية، وأكثر من ٧٠٠٠ زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



كما سُيعرض أكثر من ٦٠ ابتكارا في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و١٢ مشروعا في جناحا لتحالفات التكنولوجية، و١٥ مشروعا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من ٣٠ مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن ٢٥ فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و٣٠ ابتكار في جناح مشروعات التخرج، وايضا أكثر من ٦٠ فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM، وهناك ١٠ مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية.



كما سيكون هناك أكثر من ٥٠ فكرة معروضة في جناح الإبتكار المجتمعي للأفراد، و٣٠ مشروعا في جناح الإستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.



ويشارك في المعرض كل عام عدد من اللوحات والمنحوتات الفنية لأكثر من ٤٠ عملا فنيا في جناح الفنون والآداب، و٢٥ فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة، كما يضم المعرض هذا العام جناح متميز للطفل المبتكر، حيث يشارك ما يقرب من ١٥٠ طفلا مبتكرا من (جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض - من خلال تسجيلهم على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية - في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة بمعدل ١٠٠٠٠ طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة والجيزة، المنيا،الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والشرقية، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام الاتحاد الإفريقي وبمشاركة ٢٦ دولة حول العالم.