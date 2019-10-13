كاتب إماراتي: مصر على الطريق الصحيح

أكد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة الخليج الإماراتية إن مصر على الطريق الصحيح وهي قادرة بما تمتلك من إمكانات بشرية وطبيعية، على تحقيق رؤية قيادتها في النهوض مجددا نحو مرحلة جديدة تعيد لها بريقها ودورها ومكانتها .



وقال الكاتب الإماراتي في مقال له اليوم بصحيفة الخليج " بعد غياب ثلاث سنوات تسنت لي مؤخرًا زيارة القاهرة في رحلة عمل سريعة، لمست على هامشها حجم التطور الذي بلغته أكبر مدينة عربية من ناحية التنظيم والعمران ، انسيابية الطرق في العاصمة - على ازدحامها المعهود - كانت مؤشرًا على حجم الجهد الذي تبذله السلطات في النهوض بالبنية الأساسية، عبر توسيع طرق قائمة وبناء جسور جديدة، في الوقت الذي تغيرت فيه ديموغرافية العاصمة لناحية مناطق جديدة بُنيت، وفق متطلبات العصر، على غرار التجمع الخامس، والعاصمة الإدارية التي سترتقي بالقاهرة إلى مستويات تواكب «العصر» في مدن عالمية تقليدية.



وقال رائد برقاوي" ما أنجزته مصر في السنوات القليلة الماضية كان كبيرًا؛ بل أكثر من ذلك، فهو مفخرة لنا جميعًا؛ لأنه جاء بعد مرحلة تعثّر إثر محاولة اختطافها من «الإخوان».



وأضاف : أخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه مهمة إعادة مصر إلى مكانتها ، فأطلق بالتزامن، ثورة تحديث إداري لجهاز حكومي «شاخ» بالبيروقراطية، وورشة بناء لاقتصاد مثقل بالديون و«خزائن فارغة»...ثورة وورشة، عمادهما الشباب، وتشملان مناطق الجمهورية بأكملها، ليستفيد منهما أكبر عدد ممكن من السكان الذين يتزايدون بسرعة أوصلتهم إلى 100 مليون نسمة.



وتساءل: من منظور المؤسسات الدولية، كيف هو المشهد الاقتصادي لأكبر دولة عربية عشية عام 2020؟... فأشار إلى أن البنك الدولي يقول : «يتسم النمو الاقتصادي بأنه قوي، حيث بلغ متوسطه 5.3% في السنة المالية 2018 2019، مدفوعًا في ذلك بتوسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن الاستثمار الخاص آخذ في الازدياد، وصافي الصادرات آخذ في التحسن...أما صندوق النقد الدولي فيقول: «النمو الاقتصادي واصل تحسّنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، فيما سجلت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019.



وأضاف : لقد انخفضت البطالة إلى نحو 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عامًا، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه كلها إنجازات كبيرة».



وتابع الكاتب الإماراتي قائلا : إن مصر إذًا على الطريق الصحيح برفعة شعبها، وهذا ما يُثلج الصدر ويريح النفوس؛ لأنها قلب الأمة العربية، وهي قادرة بما تمتلك من إمكانات بشرية وطبيعية، على تحقيق رؤية قيادتها في النهوض مجددًا نحو مرحلة جديدة تعيد لها بريقها ، وأضاف : الطريق طويل أمام مصر، وهو واسع ومعبد أيضًا لتحقيق طموحاتها، وستبلغ هدفها بنجاح برغم من كل المطبَّات التي يصطنعها المتربصون بها، لإشغالها وإعاقتها عن تحقيق أحلامها ورفاهية شعبها.



