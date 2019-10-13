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أخبار البلد

القوي العاملة: استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ 31 عاملا مصريا بلبنان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 31 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 31 ألف دولار، أي ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.

وفي نفس السياق قال المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لاستلامها.

وأشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام بتوفير 34 فرصة عمل خارجية، منوها إلي أن المكتب تلقي 25 شكوي من العمالة المصرية ، وقام بحل 17 شكوي منها بالطرق الودية ، وجاري دراسة 5 شكاوي، وأحال 3 شكاوي إلي القضاء، كما قام المكتب بعمل 6 زيارات ولقاءات ميدانية منها 3 مع الجالية المصرية لحل مشاكلها ، و2 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية ، فضلا عن الرد علي 148 استفسارًا للعمال المصريين بطريقة مباشرة.

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