مصادرة 6 أطنان ونصف طن سلع تموينية ومواد غذائية وأعلاف فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6 أطنان ونصف الطن سلع تموينية وغذائية وزيت طعام وطحينة وأعلاف حيوانية قبل بيعها في السوق السوداء، لعدم مطابقتها للمواصفات فى حملة تموينية مكبرة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط ضبط 150 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، داخل مخبز قبل بيعها في السوق السوداء، و112 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة في وزارة الصحة داخل محل عطارة .



كما تم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين الى دواوين مباحث التموين.



كلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسان الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

