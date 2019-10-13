Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درب السما يقترب من الفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:00 م
جود سعيد
جود سعيد
Advertisements
أحمد إبراهيم - شيري نبيل
علم صدى البلد من مصدر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تختتم فعاليات اليوم بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية بعض جوائز المهرجان.

ومن المقرر حصول فيلم "درب السما" على جائزة أفضل فيلم عربى والذى عرض ضمن مسابقة نور الشريف للسينما العربية.

يذكر ان حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بعد قليل بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية ويشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز سواء في المسابقة الرسمية أو مسابقة الأفلام القصيرة أو مسابقة نور الشريف.

الفيلم بطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان وتأليف وإخراج جود سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبلبة رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

لبلبة ترأس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف في الإسكندرية السينمائي

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الجمعة

مهرجان الإسكندرية.. تكريم نبيلة عبيد ولوسى تمثل مصر فى مسابقة نور الشريف بفيلم ورقة جمعية

قبل انطلاق الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية بساعات.. يرفع شعار السينما والتجريب.. تكريم نبيلة عبيد.. ولوسى تمثل مصر فى مسابقة نور الشريف بفيلم ورقة جمعية

اخبار الفن.. وفاة طلعت زكريا.. انطلاق الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى

ترشيحاتنا

طليقة علي ربيع تقرر دخول الوسط الفني بعمل جديد

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

قلة الذوق وحشة.. رانيا ملاح تهاجم منتقديها.. فيديو

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

كارثة.. الإفراط في تناول هذه الفاكهة يسبب مشاكل في القلب

مرتضى منصور يحسم الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟