درب السما يقترب من الفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية

علم صدى البلد من مصدر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تختتم فعاليات اليوم بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية بعض جوائز المهرجان.



ومن المقرر حصول فيلم "درب السما" على جائزة أفضل فيلم عربى والذى عرض ضمن مسابقة نور الشريف للسينما العربية.



يذكر ان حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بعد قليل بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية ويشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز سواء في المسابقة الرسمية أو مسابقة الأفلام القصيرة أو مسابقة نور الشريف.



الفيلم بطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان وتأليف وإخراج جود سعيد.