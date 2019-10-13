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فن

في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:55 م
٣ ايام في الساحل
٣ ايام في الساحل
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قسم الفن
تنطلق الأسبوع الجاري بالعاصمة السعودية ثاني جولات عروض مسرح كايرو شو الخارجية بعرض مسرحية ٣ أيام في الساحل لنجم الكوميديا محمد هنيدي ونخبة من النجوم في إطار فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية الكوميدية على المسرح العربي خلال الفترة من ١٧-٢٠ أكتوبر الجاري علي خشبة المسرح العربي.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس بكايرو شو، أن أسرة العمل ستصل الي الرياض منتصف الأسبوع الجاري في ثاني عروضها بالمملكة بعد النجاح الساحق الذي حققته في موسم جدة بعد أن رفعت شعار كامل العدد طوال أيام العرض.

وأشار مخرج المسرحية والشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة لـ ٣ أيام في الساحل، أن هنيدي وكل نجوم العمل سيبدأون علي الفور في البروفات النهائية والمكثفة علي المسرح العربي استكمالا للبروفات التي بدأت بالفعل في القاهرة خلال الأيام الماضية استعدادا لانطلاق العروض .

ولفت مجدي الهواري إلى أن فرق عمل كايرو شو التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد انتهاء ايام عرض ٣ أيام في الساحل لمواصلة الاستعدادات لباقي عروض كايرو شو المشاركة في موسم الرياض حيث ستتوجه أسرة مسرحية الملك لير للنجم الكبير يحيى الفخراني ونخبة من النجوم الي الرياض مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من ٦-٩ نوفمبر ، والتي يتوقع أيضًا أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاد التذاكر فور طرحها.

وقال الهواري إن الموسم سيشهد مفاجآت بانطلاق عروض ضخمة من إنتاجنا لكبار النجوم في الرياض لأول مرة تقديرا منا لأهمية تلك التظاهرة الكبرى، واحتراما للجمهور السعودي الذي أثبتت تجربتنا معه ما يتمتع به من نضج ورقي كبير في التعامل مع المسرح بمختلف تنوعاته.

يذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

بينما مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
في ثاني جولاتها الخارجية.. كايرو شو تواصل التألق بموسم الرياض
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