باحث إسلامي: تركيا تطلق سراح 10 آلاف داعشي في سوريا وتنقلهم إلى ليبيا ..فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا، وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، وهناك 30 ألف من أسرهم موجودون في مخيمات اللاجئين.





وأضاف ماهر فرغلي، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تركيا ترغب في استغلال الدواعش ونقلهم إلى ليبيا، فتركيا وداعش وجهان لعملة واحدة؛ فالأولى ترفع راية الخلافة العثمانية، والثانية ترفع راية الخلافة الإسلامية.





وتابع ماهر فرغلي «هناك تنسيق دائم بين داعش والسفاح أردوغان، والدليل غض الطرف عن حركة داعش داخل سوريا واستغلهم في حربه ضد الأكراد».