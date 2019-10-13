Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث إسلامي: تركيا تطلق سراح 10 آلاف داعشي في سوريا وتنقلهم إلى ليبيا ..فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا، وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، وهناك 30 ألف من أسرهم موجودون في مخيمات اللاجئين.

وأضاف ماهر فرغلي، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تركيا ترغب في استغلال الدواعش ونقلهم إلى ليبيا، فتركيا وداعش وجهان لعملة واحدة؛ فالأولى ترفع راية الخلافة العثمانية، والثانية ترفع راية الخلافة الإسلامية.

وتابع ماهر فرغلي «هناك تنسيق دائم بين داعش والسفاح أردوغان، والدليل غض الطرف عن حركة داعش داخل سوريا واستغلهم في حربه ضد الأكراد».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخ الأكراد في المنطقة.. يمثلون 20% من سكان تركيا وتحاربهم قوات أردوغان.. استولوا على ربع مساحة سوريا عقب 2011.. ويواجهون تمييزا عنصريا في إيران

أردوغان يطلق نبع الشر..مخاوف من هروب 12 ألف داعشي

نشأت الديهي: أردوغان يعيد كتابة شهادة ميلاد داعش اليوم

مسؤول كردي سوري يحذر من فرار أسرى داعش جراء الاجتياح التركي

مسؤول كردي سوري يحذر: أسرى داعش هربوا من السجون

توغل تركي بري في قريتين برأس العين السورية

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

رانيا يوسف تكشف أكثر صفة تحبها في الرجل

ضحية الشهامة بالمنوفية.. تفاصيل جديدة في صالح القاتل.. أقوال أم الفتاة وحقيقة التصالح بـ مليون جنيه

أحمد عز أمام الرئيس السيسي: «البسوا المموه بيخافوا منه»

زفاف ابنة مصطفى فهمي.. تعرف على فارق العمر بينها وبين زوجة أبيها

عبر عن حقيقة المصريين.. ما الذي فعله محمد فراج ليشيد به الرئيس السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور