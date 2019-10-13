أحمد موسى: كل من هاجم السيسي لتسليح الجيش كان يريد هدم الدولة.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن كل من هاجم الرئيس السيسى لاهتمامه بتسليح الجيش المصرى على أعلى مستوى وتوفير كل أنواع الأسلحة الحديثة كان يريد هدم الدولة.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"بلدنا قوية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسى اليوم ولن تهتز الدولة بهاشتاج او تغريدة"، لافتا إلى أن مايحدث فى سوريا يؤكد لنا أهمية تسليح الجيش المصرى ليظل قويا فى مواجهة أي خطر".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدي"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



وقدمت الندوة نماذج لبعض الملاحم والبطولات، التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.