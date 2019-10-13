Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: كل من هاجم السيسي لتسليح الجيش كان يريد هدم الدولة.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن كل من هاجم الرئيس السيسى لاهتمامه بتسليح الجيش المصرى على أعلى مستوى وتوفير كل أنواع الأسلحة الحديثة كان يريد هدم الدولة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"بلدنا قوية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسى اليوم ولن تهتز الدولة بهاشتاج او تغريدة"، لافتا إلى أن مايحدث فى سوريا يؤكد لنا أهمية تسليح الجيش المصرى ليظل قويا فى مواجهة أي خطر".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدي"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقدمت الندوة نماذج لبعض الملاحم والبطولات، التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يشهد وقائع الندوة التثقيفية الـ 31 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر

الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الـ31 بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر..عرض الجهود الدبلوماسية والعسكرية لإعداد الدولة لحرب أكتوبر 1973.. كشف أدوات حروب الجيل الخامس وتهديدها للأمن القومي

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الحقيقة والتحدي.. فيديو من الشئون المعنوية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل لطمأنة المصريين اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

عبر عن حقيقة المصريين.. ما الذي فعله محمد فراج ليشيد به الرئيس السيسي

تعرف على حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

مرتضى منصور يحسم الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي

تبدأ من 115 ألف جنيه.. هذه حقيقة السيارات النانو أصغر عربية في مصر

كرم جبر: الرئيس السيسي طمأن المصريين بشأن أزمة سد النهضة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي