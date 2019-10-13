مؤشرات أولية.. حصول قيس سعيد على 72.53% في انتخابات الرئاسة التونسية

أفادت وسائل إعلام تونسية في أنباء عاجلة بأن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 72.53% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.



واقتراع اليوم الأحد، هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع، إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.



وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.