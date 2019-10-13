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سيارات

تعرف على نوع وماركة سيارة الشيف "بوراك" .. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف
يعد الطباخ التركي بوراك أوزدمير من أشهر الشخصيات في وطنا العربي حاليًا، وذلك بسبب الأطعمة المميزة التي ينشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم بزيارته العديد من الأمراء والشخصيات الهامة والفنانين في مطعمه في اسطنبول.

ولقد قام بوراك مؤخرًا بنشر صورة له عبر انستجرام بجانب سيارته الجديدة فورد موستنج وتلقى تعليقات ساخرة عليها من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن التعليقات الساخرة التي يتلقاها هي: “هذه السيارة من نقودنا التي نصرفها في مطعمه”، و“بينما نحن نذهب لمطعم شيف بوراك وندفع النقود، يذهب بوراك ويشتري سيارة فاخرة”، والكثير من التعليقات الساخرة الأخرى.

ويتميز بوراك بحضوره القوي وشخصيته المميزة، ويظهر ذلك في مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها على الإنترنت بأسلوب استعراضي مبهر وانيق.

يذكر أن الشيف التركي الشهير بوراك من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عامًا، وهو من عائلة طباخين، ولقد ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في اسطنبول.
تعرف على نوع وماركة سيارة الشيف "بوراك" .. صور
تعرف على نوع وماركة سيارة الشيف "بوراك" .. صور
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