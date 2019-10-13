حب الوطن يوزع سترات مدرسية على طلاب مدارس الطالبية والعمرانية

يواصل ائتلاف حب الوطن، دوره الخدمي في مراعاة حالة طلاب المدراس الأكثر احتياجا، بتوفير جواكت مدرسية، مجانا، لطلبة مدارس نبيل فراج و خالد بن الوليد بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة.



من جانبها قالت بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، إننا ننظر للطلاب الاكثر احتياجا، الذين لا تسمح ظروفهم المعيشية بشراء جواكيت مدرسية، و نوفرها لهم.



قام الائتلاف بتوزيع الجواكيت بحضور الحاج علاء شلتوت منسق قطاع وسط الجيزة بائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، وفريق العمل " ايات جمال، رنا ذهدى، اميرة محمد"، برعاية وتوجيهات النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس الائتلاف للعمال الأمين العام لائتلاف حب بمحافظة الجيزة.



في سياق متصل قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن اهتمام ائتلاف حب الوطن، بالطلبة الأكثر احتياجا، يعكس نجاحه في مواصلة عطائه الخدمي المتميز، لكل ما يهم المواطن المصري، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، لأنها المكون الرئيسي لأي تقدم أو تنمية.