Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يعلق على تعديلات قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:24 م
حظر حالات الخلع على
حظر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط.. مشروع قانون
Advertisements
حسن رضوان
تحفظ خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها النائب عاطف مخاليف الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا: "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".

وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، منها سجن الزوج والمعاشرة السيئة لها، إضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في ذلك الأمر.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.

وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.

كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.

ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقليص سن الحضانة واستضافة 24 ساعة.. تعديلات جديدة على قانون الأسرة

تشريعية البرلمان ترد على مشروع قانون تجريم الزواج العرفي

تجريم الزواج العرفي يطفو على الساحة من جديد.. النائبة آمنة نصير تنتظر دور الانعقاد الخامس لتقديم مشروع قانون.. وتشريعية البرلمان تتحفظ .. وبرلماني يطالب بعرضه على الأزهر

تخالف الشرع والدستور.. برلماني يتحفظ على تطبيق وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

للمطلقات.. مشروع قانون جديد لزيادة النفقة من 500 لـ 1500 جنيه

فيديوجراف| قانون جديد لزيادة نفقة المطلقات

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: حسام البدري جاي يضحك علينا

رانيا يوسف عن زواجها مرة أخرى: كلهم مصطفى أبو تورتة

تعرف على أعراض تلف مساعدين السيارة

تبدأ من 115 ألف جنيه.. هذه حقيقة السيارات النانو أصغر عربية في مصر

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل