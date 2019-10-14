دور الأزهر في الإصلاح والتجديد.. مؤتمر لكلية أصول الدين

تنظم كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مؤتمرها العلمي(دور الأزهر الشريف في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف)، والمقرر انعقاده في الثالث والرابع من شهر فبراير القادم.



وتتكون اللجنة المنظمة للمؤتمر من: الدكتور أحمد إسماعيل أبو شنب، عميد الكلية، رئيسا للمؤتمر، والدكتور أحمد علي عجيبة، العميد السابق للكلية، مشرفا عاما على المؤتمر، والدكتور حسين مجدي خطاب، مقررا عاما للمؤتمر، والدكتور فتحي الزغبي، أمينا عاما للمؤتمر، والدكتور أحمد إمام، مقررا عاما مساعدا للمؤتمر.



ويأتي المؤتمر في ستة محاور:

• المحور الأول: فلسفة الإصلاح والتجديد في الإسلام.

• المحور الثاني: دور الأزهر الشريف في تجديد علوم الدين واللغة.

• المحور الثالث: دور الازهر الشريف في الإصلاح السياسي والاجتماعي والتربوي.

• المحور الرابع: دور الازهر الشريف في إصلاح وتجديد أنظمة ومقررات التعليم.

• المحور الخامس: دور الازهر الشريف في الانفتاح العالمي.

• المحور السادس: دور الأزهر الشريف في إرساء الوسطية، ومواجهة الفكر المنحرف