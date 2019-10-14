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أخبار العالم

الجيران الأعداء.. مباراة كرة قدم ينتظرها العالم بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية
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شريف سيد
تشهد بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية، حدث تاريخي على أراضيها، وذلك مع استضافتها لمباراة كرة القدم بين منتخب كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتستمر الشكوك قبل ساعات من انطلاق المباراة في ملعب كيم ايل سول، بسبب عدم معرفة المنتخب الكوري الجنوبي العديد من الأشياء حول المباراة، التي وصفها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنها "واحدة من أكثر اللقاءات انتظارا".

ورفضت كوريا الشمالية التواصل مباشرة مع جارتها الجنوبية بشأن تنظيم هذه المباراة، حيث تم التواصل بواسطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه المباراة ستنقل مباشرة، وما إذا سيتمكن المشجعون الكوريون الجنوبيون من حضورها.

وقال بدوره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إنه على تواصل "مستمر" مع كلا البلدين.

وكان أول لقاء جمع كلا من كوريا الجنوبية والشمالية في كوريا الشمالية عام 2017 في تصفيات كأس العالم للسيدات.
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