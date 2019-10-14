دينار مكتوب عليه .. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. للبيع بـ 33 مليون جنيه

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور تظهر عملة إسلامية نادرة، منقوش عليها شهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والتى يعود تاريخها لسنة 723 ميلاديًا.



ومن المفترض أن تباع العملة النادرة فى مزاد ببريطانيا مقابل مبلغ يتراوح من 1.4 إلى 1.6 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 33 مليون جنيه مصري.



يعود تاريخ العملة إلى العصر الأموى، كما تم العصور عليها فى منجم معين بني سليم، بالقرب من شمال غرب مدينة مكة المكرمة، وهو منجم استخراج ذهب منذ قرون.



ومن المنتظر أن يتم بيع العملة النادرة فى دار مزادات "Morton & Eden" بعاصمة الضباب لندن، في 24 أكتوبر الجاري، والتى لا يوجد منها سوى 10 قطع فقط، معروضة في متاحف دولية شهيرة.

