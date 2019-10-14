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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:46 ص
محمود الخطيب - تركي
محمود الخطيب - تركي آل شيخ
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحوار قديم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وهو يروي خلاله موقفا مع لاعب في الفريق المنافس ، وجه له ألفاظ غير لائقة أثناء المباراة المقامة بين فريقهما.

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب
أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي ، أنه يحب دائما مداعبة زملائه، ويحب روح المرح والضحك كثيرا ، كاشفا عن موقف طريف جمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي.

تركي آل الشيخ: سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في السوشيال ميديا
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تنازله عن القضايا المرفوعة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد إساءتهم لشخصه مؤخرا.

حقيقة هروب ساسي .. رد ناري لمرتضى منصور حول مصير اللاعب التونسي
سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الشائعات التي تثار حول الفريق في الفترة الماضية ، وآخرها هروب التونسي فرجاني ساسي وعدم عودته للفريق الأبيض، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ودية الكاميرون.

الأكثر تتويجا في العالم .. أحمد الأحمر نمبر وان بـ19 بطولة قارية ..فيديو
ومن جانبه أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق ، عن سعادته بحصول الفريق على بطولة إفريقيا ، واصفا إياها بالصعبة والغالية لأنها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه على حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
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