رئيس طيران الإمارات: نرى مكانا لـ بوينج 787 في أسطول الشركة

قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك اليوم الاثنين إنه يرى مكانا للطائرة 787 التي تنتجها بوينج في أسطول شركة الطيران التي مقرها دبي.



وقال كلارك أيضا إنه أبلغ بوينج بأنه يتعين اختبار طراز 777إكس خلال فترة تتراوح بين 13 و16 شهرا، مضيفا أنه لا يتوقع الحصول على أي طائرة من طراز 777-9 في 2020.



وكان من المفترض أن تتسلم طيران الإمارات ثماني طائرات بوينج 777-9 في 2020.



وقال خلال مؤتمر في دبي إنه يجب على مصنعي الطائرات ألا يفرطوا في الوعود بشأن قدرات الطائرات الجديدة.