بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية روسية أن حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد الـ UFC غاضب من المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، وذلك بعد جلسة التصوير الأخيرة مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.
وذكرت تلك التقارير أن حبيب علق على صورة محمد صلاح والذي نشرها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، والتي ظهر فيها مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير لمجلة GQ Middle East كاتبًا :"هذا مستحيل ." وأن اللاعب الروسي غاضب من صلاح بسبب عناق أليساندرا لصلاح في إحدى الصور.
وكان حبيب قد تحدث عن صلاح بشكل جيد في الكثير من اللقاءات ، حيث تربطهما علاقة صداقة كما ذكرت بعض المواقع.
ويحمل نورمحمدوف لقب الوزن الخفيف لبطولة الـ UFC ويعد من أشهر ممارسي هذه اللعبة ، وتربطه صداقات ببعض لاعبي كرة القدم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي.
وذكرت تلك التقارير أن حبيب علق على صورة محمد صلاح والذي نشرها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، والتي ظهر فيها مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير لمجلة GQ Middle East كاتبًا :"هذا مستحيل ." وأن اللاعب الروسي غاضب من صلاح بسبب عناق أليساندرا لصلاح في إحدى الصور.
وكان حبيب قد تحدث عن صلاح بشكل جيد في الكثير من اللقاءات ، حيث تربطهما علاقة صداقة كما ذكرت بعض المواقع.
ويحمل نورمحمدوف لقب الوزن الخفيف لبطولة الـ UFC ويعد من أشهر ممارسي هذه اللعبة ، وتربطه صداقات ببعض لاعبي كرة القدم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي.