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رياضة

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
محمد صلاح وحبيب نورمحمدوف
محمد صلاح وحبيب نورمحمدوف
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية روسية أن حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد الـ UFC غاضب من المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، وذلك بعد جلسة التصوير الأخيرة مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وذكرت تلك التقارير أن حبيب علق على صورة محمد صلاح والذي نشرها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، والتي ظهر فيها مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير لمجلة GQ Middle East كاتبًا :"هذا مستحيل ." وأن اللاعب الروسي غاضب من صلاح بسبب عناق أليساندرا لصلاح في إحدى الصور.

وكان حبيب قد تحدث عن صلاح بشكل جيد في الكثير من اللقاءات ، حيث تربطهما علاقة صداقة كما ذكرت بعض المواقع.

ويحمل نورمحمدوف لقب الوزن الخفيف لبطولة الـ UFC ويعد من أشهر ممارسي هذه اللعبة ، وتربطه صداقات ببعض لاعبي كرة القدم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي.
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