مرور الجيزة يضبط 4235 مخالفة مرورية خلال يوم واحد

شنت إدارة مرور الجيزة حملة مكبرة علي الطرق والمحاور الرئيسية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4235 مخالفة متنوعة.



واستهدفت الحملة التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء علي عبد الرازق مدير مرور الجيزة العمل علي سيولة الحركة المرورية وأسفرت عن ضبط 1772 مخالفة انتظار خاطئ و 650 مخالفة متنوع و و7 سيارة بدون لوحات معدنية و 7 دراجات بدون لوحات معدنية.



كما تم ضبط 90 تجاوز السرعة المقررة بالرادار وتحرير 37 مخالفة في حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية" و 22 الصلاحية الفنية للسيارة و 1718 نـمــوذج 125 و 46 عدم استخدام حزام الأمان و 27 زجاج فاميه و 3 حجز توك توك و 50 التصالح الفوري و 12 دخان كثيف و 21 حملة السرفيس



وبلغ عدد إجمالي المخالفات خلال 24 ساعة 4235 مخالفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.



