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أخبار العالم

طيران الجزيرة الكويتية يبحث شراء طائرات جديدة بحلول 2020

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
طيران الجزيرة ستقرر
طيران الجزيرة ستقرر بشأن طلبيات شراء طائرات جديدة بحلول أوائ
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رويترز
قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين إنها ستتخذ قرارا بشأن طلبية جديدة لشراء ما بين 22 و25 طائرة نحيفة البدن بحلول أوائل 2020، مضيفا أنها ستكون إما من طراز إيرباص إيه320نيو أو بوينج 737ماكس.

وأضاف روهيت راماتشاندران ، خلال مؤتمر في دبي إن الشركة المدرجة المتخصصة في الطيران منخفض التكلفة تجري محادثات من أجل الصفقة مع إيرباص وبوينج وشركات تأجير.

وقال إنه يتوقع تسلم الطائرات اعتبارا من 2022 وإن لديه ثقة في قدرة بوينج على حل مشكلات الطراز 737ماكس.
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