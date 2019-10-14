طيران الجزيرة الكويتية يبحث شراء طائرات جديدة بحلول 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين إنها ستتخذ قرارا بشأن طلبية جديدة لشراء ما بين 22 و25 طائرة نحيفة البدن بحلول أوائل 2020، مضيفا أنها ستكون إما من طراز إيرباص إيه320نيو أو بوينج 737ماكس.



وأضاف روهيت راماتشاندران ، خلال مؤتمر في دبي إن الشركة المدرجة المتخصصة في الطيران منخفض التكلفة تجري محادثات من أجل الصفقة مع إيرباص وبوينج وشركات تأجير.



وقال إنه يتوقع تسلم الطائرات اعتبارا من 2022 وإن لديه ثقة في قدرة بوينج على حل مشكلات الطراز 737ماكس.