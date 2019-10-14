الوساطة الباكستانية بين السعودية وإيران.. وفوز قيس بن سعيد برئاسة تونس.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

أمير الكويت يعزي إمبراطور اليابان بضحايا إعصار «هاجيبس»

رئيس الوزراء: ثقتنا كبيرة في كوادرنا البشرية

الجبير: المشكلة ليست في الوساطة بل في إيران نفسها

عمران خان: يسرني تسهيل محادثات بين طهران والرياض

فرنسا: على الاتحاد الأوروبي حظر صادرات الأسلحة لتركيا‭ ‬والدعوة لإنهاء الهجوم في سوريا

فرنسا ستتخذ إجراءات لضمان أمن قواتها في شمال سوريا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة الوطن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد بعث برقيتي تعزية إلى كل من جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة ومعالي شنزو آبي رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما ولأسر ضحايا إعصار (هاجيبس) الذي ضرب أجزاء من اليابان وألحق أضرارا في المرافق العامة والممتلكات.



وقالت صحيفة الأنباء إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد الثقة في العنصر البشري الكويتي العامل بقطاع النفط والغاز، مشيرا الى الدعم الكامل لخلق بيئة عمل صحية ومتطورة قادرة على رفع المستوى الإنتاجي للمؤسسات النفطية.



وأشاد في تصريح صحافي عقب رعايته وحضوره حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغاز 2019 امس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بالمشاركة الكبيرة من الشركات الوطنية والعربية والأجنبية والمنظمات الدولية في المؤتمر مما يؤكد السمعة المميزة التي وصلت لها الكويت ويجسد مكانتها الرائدة في مجال الطاقة والصناعات النفطية.



وقالت صحيفة القبس إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، قد بعث ببرقية تعزية إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، سائلًا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.



أفادت صحيفة الراي باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.303 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 0.335 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.383 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.304 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغير.



وأوضحت صحيفة الوطن أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أكد أن الكويت التزمت بدورھا فـي المحافظة عـلى استقرار أسعار النفط بـما لا یثقل كـاھـل الدول المستھلكة ولا یعرقل مسیرة نمو الدول المصدرة.

وأضاف الفاضل في كلمته خلال أعمال مؤتمر الكویت للنفط والغاز في نسخته الرابعة أن صناعة النفط أمـام تحـدیات جـبارة تـتراوح ما بـین تطور تقنیات اسـتخراج النفط وتكریـره إلـى رقـمنة تـسویـق المنتجات، إلـى تغیر المناخ، إلـى مخاطر الإرھاب الالكتروني.



وأشارت الوطن إلى استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي، نائب وزير الأمن القومي بالوكالة ومدير إدارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية الادميرال ديفيد بيكوسكي والوفد المرافق له.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الأنباء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ اليوم من السعودية جولة خليجية تقوده الى الامارات ايضا، تعلق عليها الدوائر السياسية والاقتصادية والاستثمارية الروسية آمالا واسعة، ويتوقع ان تكون هناك عائدات ملموسة في مجال تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع السعودية والامارات



وقالت الرئاسة الروسية في بيان على موقعها الالكتروني ان المباحثات التي سيجريها الرئيس بوتين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستتركز على مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، اضافة الى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى تعليق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على العرض الروسي بالوساطة بين المملكة وإيران، قائلا إن المشكلة ليست في الوساطة بل في إيران نفسها.



وأوضح الجبير في تصريحات صحافية بالرياض أمس «مشكلتنا مع إيران هي إيران نفسها، مشكلتنا مع إيران هي مهاجمتها لسفاراتنا واغتيال ديبلوماسيينا وزرع خلايا إرهابية في بلدنا».



وأضاف "مشكلتنا مع إيران هي أنها تؤمن بتصدير ثورتها والتدخل في شؤون الدول الأخرى».



وركزت صحيفة الوطن على إعلان التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.



وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، حول النتائج التقريبية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، تفوق المترشح قيس سعيد بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات.



وذكرت المؤسسة، أن "منافسه نبيل القروي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين".



وأوضحت صحيفة الجريدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاثنين محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في مدينة القدس شادي مطور.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير أن قوات الاحتلال اعتقلت غيث ومطور من منزليهما في مدينة القدس.



وأبرزت صحيفة الأنباء ترحيب الرئيس الايراني حسن روحاني بمبادرة رئيس وزراء باكستان عمران خان لتسوية «المشكلات الإقليمية العالقة» مؤكدا دعم بلاده للجهود و«النوايا الطيبة» المبذولة في هذا الإطار.



وقال روحاني في مؤتمر صحافي مع خان الذي يزور ايران إن ««طهران وإسلام آباد تؤكدان ضرورة تسوية المشكلات العالقة في المنطقة عبر الحلول السياسية» لافتا الى ان بلاده سترد على أي «موقف ايجابي بإيجابية».



وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة الجردية إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد أمس، من طهران أنه يعمل على تهيئة أجواء لعقد حوار بين إيران والسعودية لحل الخلافات، فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فصل التعامل مع برنامج طهران للتسلح الصاروخي المثير للقلق عن برنامجها النووي والاتفاق الدولي بشأنه.



في وقت تبذل عدة دول جهودًا دبلوماسية بهدف خفض التوتر في الخليج وتعزيز فرص إحلال السلام والأمن، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، من طهران أنه يسعى لتهيئة الأجواء من أجل حوار إيراني سعودي لإنهاء الخلافات.



وأفادت صحيفة القبس بوقوع انفجارات مجهولة استهدفت معسكرًا تابعًا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد.



دوليا، ذكرت صحيفة الأنباء أن هنتر بايدن نجل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، قد أصدر بيانا عن طريق محاميه شرح فيه تفاصيل العمل الذي كان يؤديه في أوكرانيا والصين وكان محل انتقادات شديدة من الرئيس دونالد ترامب .



وقال البيان إن بايدن الإبن ينوي الاستقالة في 31 الجاري من مجلس إدارة شركة صينية كانت هدفا للانتقادات.



وقال المحامي جورج مسيرس في البيان إن هنتر اضطلع بهذه الأنشطة التجارية بمعزل عن والده و«لم يعتقد أن من المناسب بحث هذه الأمور مع والده. ولم يحدث أن بحثها معه».



وأبرزت صحيفة الوطن دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إدانة الهجوم التركي في سوريا مجددا وفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.



وأضاف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج ”سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة“.



وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة القبس إلى إعلان الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، بعد اجتماع عاجل للحكومة إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا. ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.



وأفادت صحيفة الراي بأن المحكمة العليا الإسبانية قضت اليوم الاثنين بسجن تسعة من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين ما بين تسع و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال في 2017.



وأدين ثلاثة آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.