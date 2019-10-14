أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أصدقائها.
ظهرت إنجى فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان أحمر طويل، أتسم بالبساطة و لا يحمل الفستان أى نقوشات، كما تميز التصميم بصيحة الأوف شولدر.
وأنتعلت إنجى وجدان صندل مسطح باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامح وجهها.
ظهرت إنجى فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان أحمر طويل، أتسم بالبساطة و لا يحمل الفستان أى نقوشات، كما تميز التصميم بصيحة الأوف شولدر.
وأنتعلت إنجى وجدان صندل مسطح باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامح وجهها.