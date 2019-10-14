أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أصدقائها.ظهرت إنجى فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان أحمر طويل، أتسم بالبساطة و لا يحمل الفستان أى نقوشات، كما تميز التصميم بصيحة الأوف شولدر.وأنتعلت إنجى وجدان صندل مسطح باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامح وجهها.