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رياضة

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
فايلر ومحمود الخطيب
فايلر ومحمود الخطيب
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حسن العمدة
قال شريف عبد الفضيل، المدير الفني لناشئي الأهلي 2003، إنه يتحدث مع لاعبيه عن أهمية التحلي بشخصية النادي الأهلي، والالتزام بالنزعة الهجومية.

وأشاد عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد بأداء رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، قائلا: «لاعبو الأحمر يشيدون دائما بفايلر، كونه يخلق منافسة بينهم».

وأشار إلى أن التعاقد مع فايلر، رغم الانتقادات الشرسة نقطة إيجابية تحسب لمجلس إدارة القلعة الحمراء.
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