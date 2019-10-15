قوات سوريا الديمقراطية تستعيد مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا

تمكنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) من استعادة مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا بالكامل.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن المرصد السوري قوله إن قسد استعادت المدينة في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأته مساء أمس الاثنين، ضد القوات التركية والمسلحين الموالين لها في المنطقة.



وأوضح المرصد أن قوات قسد، التي يقودها الأكراد، نجحوا في السيطرة على مدينة رأس العين، ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين، كما نجحت في السيطرة على بلدة تل حلف بمحيط رأس العين.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق، عملية عسكرية بعنوان "نبع السلام" في شمال سوريا، منذ يوم الأربعاء الماضي، بذريعة القضاء على الأكراد، ما أدى إلى هروب عدد من محتجزي داعش.