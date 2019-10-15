مكياج جديد .. روجينا تبرز جمالها بالعدسات العسلي

نشرت الفنانة روحينا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.وأبرزت روجينا في الصورة مكياجها الجديد والذي اعتمدت فيه على ألوان مختلفة وذلك من خلال احمر شفاة باللون الاحمر او النبيتي واستخدام الكونتور والهايلاتر لنحت وجهها كما نسقت عدسات عسلي.ورفعت روجينا شعرها الي اعلي دون اي خصلات مما ابرز رسمة عينها ومكياجها الجديد، وانهالت التعليقات علي روحينا وكانت ابرزها روجينا فوق السحاب وقمر .