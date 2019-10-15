ضبط عاطل نصب على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.



كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقي بلاغا من ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (45,000 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (150,000 ألف جنيه) بزعم تسهيل سفرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل بها ، وعدم إلتزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل، والإستيلاء على أموالهم.