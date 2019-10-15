سرقة وضرب وحرق.. الجيش التركي يرتكب جرائم ضد المواطنين في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم، الثلاثاء، أن القوات التركية أحرقت منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها في قرى تل تمر ورأس العين شمال سوريا.



وأضافت الوكالة السورية، أن القوات التركية قتلت مدنيين اثنين، بعد استهداف سيارتهما في قرية أبو صرة شمال عين عيسى بريف الرقة الشمالي.



وأشارت إلى أن قوات أردوغان سطوا على منازل المدنيين واعتدوا بالضرب على النساء في قريتي تل حلف والعزيزية بريف الحسكة الشمالي الغربي.



جاء ذلك بعدما بدأت القوات التركية، قصفا مدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين، برفقة الفصائل الموالية لها على المدينة، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

