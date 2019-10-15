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رياضة

جمال الغندور: فيفا يعتمد قائمة حكام مصر الدوليين فى هذا الموعد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:56 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن موعد اعتماد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" للقائمة النهائية للحكام الدوليين.

وقال الغندور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": سوف يتم اعتماد قائمة الحكام الدولية عن موسم 2019 خلال شهر ديسمبر القادم من جانب فيفا.

وأشار إلى أن قائمة الحكام الدوليين تم إرسالها من يوم 30 سبتمبر الماضى وتم إرسالها خلال شهر أكتوبر الجارى على أن يتم اعتمادها من جانب الفيفا خلال شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن قائمة الحكام الدولية ضمت كلا من:

حكام الساحة
جهاد جريشة ومحمد معروف وأمين عمر ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأحمد الغندور.

المساعدين
تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ويوسف البساطي وسمير جمال وهاني عبد الفتاح وأحمد توفيق ومحمود أبو الرجال.
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