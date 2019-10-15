بالأسماء .. حركة تنقلات المحليات في البحر الأحمر

أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لرؤساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية قرر مايلي :



المادة الأولى :-

تعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينة رأس غارب الي مدينة الغردقة.



وتعيين كل من التالية أسماؤهم :-



سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن احمد رئيسا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقه، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.