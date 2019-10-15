Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء .. حركة تنقلات المحليات في البحر الأحمر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:36 م
محافظة البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لرؤساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية قرر مايلي :

المادة الأولى :-
تعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينة رأس غارب الي مدينة الغردقة.

وتعيين كل من التالية أسماؤهم :-

سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن احمد رئيسا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقه، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة قيادات المحليات اليوم.. تعيين 53 رئيس مدينة وحي بالمحافظات

ضمن حركة المحليات.. تعيين 4 رؤساء مراكز ومدن جدد في الدقهلية

حركة تنقلات جديدة في الإدارة المحلية والتربية والتعليم بشمال سيناء

ترشيحاتنا

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين من رجال الإطفاء

بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر

تفاصيل مكالمة ضابط الاتصال القطري مع أيمن نور بشأن إسراء عبد الفتاح

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص قمة الأهلي والزمالك.. تفاصيل جديدة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

مهزلة.. المدرسون والطلبة يرقصون ويشربون الخمر في المدرسة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور