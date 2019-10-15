نداء شرارة تغني قلب واحد لـ مدحت صالح .. فيديو





شاركت الفنانة نداء شرارة جمهورها فيديو لها وهي تغني أغنية "قلب واحد"، للفنان مدحت صالح، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.وأحيت نداء، مؤخرًا حفل غنائي ناجح في دار الأوبرا المصرية بجانب الفنانة رنا سماحة على خشبة المسرح المكشوف، وقامت بغناء العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "حبيتك بالتلاتة"، و"سهرانة أنا".كما تعمل على التحضير لأغاني البومها القادم، حيث تقوم بإختيار الأغاني تمهيدًا لطرحها على شكل السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.