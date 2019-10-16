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رياضة

محمود كهربا : الجدع هيفضل ثابت ميتهزش أبدا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
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محمد بدران
وجه محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي رسالة غامضة في ظل تداول أخبار تؤكد توقيعه للنادي الأهلي.

وعلق محمود كهربا على الصورة قائلًا: "الجدع اللي بيقف مع الكل هيقف لوحده وبطولو في الاخر بس الجدع هيفضل ثابت ميتهزش أبدا".

كان محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، وصل إلى القاهرة د الأربعاء الماضي بعد حصوله على إجازة خاصة من التدريبات مع ناديه بسبب فترة التوقف الدولي فضل قضائها مع أسرته بالقاهرة.

وربطت بعض التقارير محمود كهربا بالانضمام لفريق الأهلي في يناير المقبل، مع دفع قيمة الشرط الجزائي المقرر في عقده مع ناديه البرتغالي.
محمود كهربا : الجدع هيفضل ثابت ميتهزش أبدا
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