نفاد 75% من تذاكر حفل أنغام في مركز المنارة

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.
ومن المقرّر أن تقدم أنغام عددًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.
بينما نفذت 75% من نسبة التذاكر المقررة للحفل والتي وجاءت أسعارها على النحو التالي:" الفئة الفضية بـ 400 جنيه، والفئة الذهبية بـ 600 جنيه، وفئة البلاتينتم بـ 900 جنيه، أما الفئة الأخيرة فهي فئة الـ VIP بـ 1200 جنيه.