نفاد 75% من تذاكر حفل أنغام في مركز المنارة

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.





ومن المقرّر أن تقدم أنغام عددًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.



