Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نفاد 75% من تذاكر حفل أنغام في مركز المنارة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
أنغام
أنغام
Advertisements
آيه عاطف
تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ومن المقرّر أن تقدم أنغام عددًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.

بينما نفذت 75% من نسبة التذاكر المقررة للحفل والتي وجاءت أسعارها على النحو التالي:" الفئة الفضية بـ 400 جنيه، والفئة الذهبية بـ 600 جنيه، وفئة البلاتينتم بـ 900 جنيه، أما الفئة الأخيرة فهي فئة الـ VIP بـ 1200 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تشعل حفل الإسكندرية.. وتستعد للقاء التجمع الخامس..صور

أنغام تشعل حفل الإسكندرية بـ أغنية ولا دبلت .. فيديو

أنغام تتألق في حفل الأسكندرية بأغنية حالة خاصة جدًا

غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في كايرو فستيفال سيتي

اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس

من الكواليس .. أنغام تغني عمري معاك بكايرو فيستيفال .. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شحنات مخدرات وأسلحة تصل الموانئ بأسماء وهمية

احذر تعاطيه .. هذا النوع من الحقن يدمر العظام

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

اخبار الرياضة..عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي..قرار عاجل بخصوص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين من رجال الإطفاء

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة وتقرر اعتزال السوشيال ميديا وغلق حساباتها .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور