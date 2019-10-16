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أخبار البلد

أكاديمي يوضح 3 نقاط لوصول صوت مصر إعلامياً إلى دول العالم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:46 ص
الدكتور محمد المرسى،
الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
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حمادة خطاب
أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن وصول صوت مصر الإعلامي عالميًا يتطلب توافر عدد من النقاط علينا العمل عليها، لأهمية هذه الخطوة وتأثيرها علي صورة مصر عالميًا. 

وأضاف محمد المرسي في تصريحات لصدى البلد، أن علينا اولا ان نمتلك وسائل وقنوات إعلامية دولية موجهة للخارج تخاطبهم بلغتهم وثقافتهم بحيث يتوافر لها إمكانات مناسبة وتسويقا جيدا لوصول صوت مصر وما يحدث فيها بشفافية وبحقائق ما هو موجود بالفعل.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن من الممكن دعم قناة النيل الدولية او إنشاء قناة اخبارية دولية بعدة لغات بالاضافة لإمكانية شراء مساحات ببعض القنوات والصحف العالمية لعرض الحقائق والرد علي بعض ما ينشر او يعرض لديهم بشكل مغرض. 

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن ثاني العوامل المهمة أيضًا هو تفعيل بشكل أكبر لدور الهيئة العامة للاستعلامات وتوفير الإمكانات لها لتسويق صورة حقيقية لمصر بالخارج من خلال مندوبيها ومكاتبها المنتشرة خارجيًا، فضلًا عن توفير كل الإمكانات والتسهيلات لعمل المراسلين الأجانب في مصر وتنظيم لقاءات مستمرة ومنتظمة بينهم وبين المسئولين لتوضيح كافة الحقائق والرد علي أي استفسارات، بالإضافة لتنظيم رحلات منتظمة لهم للتعرف عن قرب علي المشروعات الكبيرة التي تقيمها مصر وشرح عملي علي أرض الواقع لأهمية هذه المشروعات وتأثيرها المستقبلي علي التنمية في مصر.

ونوّه أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن ثالث عامل يتمثل في التواصل مع العالم الخارجي، من خلال إنشاء منصات إلكترونية قوية بلغاتهم تعرض الحقائق، وتتواصل بالرد علي الاستفسارات سواء لمواطنين او لوسائل الاعلام العالمية.
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