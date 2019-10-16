بعثة سبورتنج السكندري تصل مطار القاهرة بعد ختام بطولة الأندية.. شاهد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج السكندري إلى مطار القاهرة منذ قليل، بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت في الرأس الأخضر، وذلك بعد الخسارة أمام الزمالك في النهائي.





قالت مصادر بمطار القاهرة، إن بعثة فريق سبورتنج السكندري وصلت على نفس الطائرة التي وصلت عليها عليها بعثة يد الزمالك، القادمة من المغرب.





واحتفل لاعبو يد الزمالك بقيادة الأحمر مع الجماهير بمطار القاهرة بالشماريخ وسط هتافات للاحتفال ببطولة أفريقيا، من جانبها عززت قوات الأمن من تواجدها في محيط مبني الركاب ٢ تحسبًا لأي طارئ.





وحصد الزمالك لقب البطولة عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة ٣٣-٣١، وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28 - 28 قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي والذي تفوق فيه الزمالك.



