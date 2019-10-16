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تعليم

من إيلات إلى نصر أكتوبر.. أولى فعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:36 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
تستهل جامعة عين شمس أولى فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بندوة تحت عنوان "من إيلات إلي نصر أكتوبر " ، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ من أكتوبر بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة.

تهدف الاحتفالية لتقديم صورة من صور بطولات حرب الاستنزاف، التى مهدت لنصر أكتوبر العظيم، بما يزيد الحصيلة المعرفية عند الطلاب ويؤكد قيم الإنتماء والولاء والفخر بمصرنا الحبيبة.

تستضيف الندوة التي تقام بالتزامن مع احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة ، كل من البطل القبطان عمر عز الدين، البطل القبطان نبيل عبد الوهاب، الفنان الدكتور هاني كمال، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وتشهد الندوة تكريم ابطال العملية إيلات وعدد من الفنانين.

تقام الندوة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و برئاسة د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والندوة من تنسيق د. طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي للجامعة.
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