التعليم تغلق مركزين للدروس الخصوصية بمدينة السادس من أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للسيد الدكتور رئيس قطاع التعليم العام للتحقق من انتشار ما يطلق عليها "مدارس سورية لتعليم الأطفال" علي مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد توجهت لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسئولي جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشرطة التعمير إلى مركزًا للدروس الخصوصية تحت مسمي "سمارت" بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر .



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه بعد الفحص وجد أن المبني مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ومركز الدروس الخصوصية يشغل الدور الثالث والمكون من 10 قاعات القاعة تحوي ما بين 50 و 500 طالب.



وفي ذات السياق قد توجهت ذات اللجنة لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم (مدرسة الأوائل)، ووجد أن المبنى مكون من دور أرضي وأربع طوابق يحوي على 34 فصلا و447 طالبا، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.