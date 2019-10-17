أنا نفسي معرفوش.. أول تعليق من ياسمين رئيس حول طلاقها من زوجها

حسمت الفنانة ياسمين رئيس، الجدل الذى أثير أمس حول طلاقها من المخرج هادى الباجورى والذى انتشر بشكل واسع عبر السوشيال ميديا وهو ما دفعها للخروج عن صمتها والكشف عن حقيقة الأمر فى أول تعليق لها.





وقالت ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكرًا".





وكانت نشرت ياسمين تعليقًا غامضًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن قرار الانفصال والطلاق وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها.





وقالت ياسمين رئيس: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".





وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجورى وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادى الباجورى أم لا.



