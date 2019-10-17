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مرأة

خدي بالك.. طريقة لحماية الطفل من الالتهاب السحائي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:41 م
التهاب السحائى
التهاب السحائى
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لمياء الياسين
تبحث الكثير من الأمهات عن كييفية حماية طفلها من التهاب السحائى وما هو السن المناسب للتطعيم قبل أن يصيب الاطفال أو البالغين و يتسبب فى حدوث تورم الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي خاصة وأنه عندما يترك دون تشخيص أو بدون علاج ، يمكن أن يؤدي التهاب السحائى إلى مضاعفات شديدة.

الاخبار الجيدة أن هناك طريقة لحماية المراهقين والاطفال من التهاب السحائى ومضاعفاته فعلى الرغم أنه لا يوجد لقاح واحد ضد التهاب السحائى يميل التهاب السحايا الجرثومي إلى أن يكون أكثر أنواع الخطورة حيث يسبب مضاعفات أكثر حدة وفي بعض الحالات الموت لذا يجب إبعاد الأطفال والمراهقين عن المناطق المزدحمه تماما و المصافحة بالتقبيل من المحيطين وغسل اليدين باستمرار بمضادات الفيروسات والمطهرات.

يحتاج المراهقين للتطعيم فى العمر ما بين 11 و 15 سنة و سيحصل المراهق على جرعة إضافيه بعد سن 16 .

ووفقا لموقع هيلث لاين لا يعني تخطي التطعيم ضد التهاب السحائى لدى المراهق بالضرورة إصابة ابنك المراهق بالعدوى لكن لقاحات التهاب السحايا هي أفضل خط دفاع ضد هذه العدوى التي تهدد الحياة

وفقا لتقرير نشره الموقع يعد التهاب السحايا الجرثومي أكثر عدوانية وخطورة لذا يعد التطعيم هو أفضل طريقة لحماية المراهق من التهاب السحائى الجرثومي.

ويتسال الكثريون عن جدوى المضادات الحيوية أكد التقرير أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد التهاب السحائى الفيروسي، وتساعد الأدوية المضادة للفيروسات وعادة ما يتم علاج الشكل الفيروسي لالتهاب السحايا من خلال الراحة فى الفراش.

يمكن استخدام مضادات الفطريات والمضادات الحيوية لأشكال أخرى أقل شيوعا من التهاب السحائى لكن يتم استخدامها عندما تنتشر العدوى بالفعل.
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