محمد هنيدى يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى.. اعرف السبب

وهو ما دفع محمد هنيدي للرد عليه بقوة وسخرية: "ناقص يقول شبرا بتاعتنا"، وانهالت العديد من التعليقات التى تسخر أيضا من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى.

سخر الفنان محمد هنيدى من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، وذلك بعد أن ادعى الأخير أن أكلات مصرية شهيرة هي أكلات إسرائيلية.وكتب أفيخاى أدرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بمناسبة #اليوم_العالمي_للتغذية حابين نسألكم شو أكلتكم المفضلة من المطبخ الإسرائيلي؟ الشكشوكة والفلافل والشاورما والحمص الإسرائيلى".يذكر أن محمد هنيدى يعرض اليوم مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، وذلك فى إطار احتفالات موسم الرياض بالسعودية.