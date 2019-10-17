شبورة صباحية ولطيف ليلا.. درجات الحراراة في المحافظات والمدن غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 21 30

شبين الكوم 20 31

طنطا 19 30

دمنهور 18 29

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 17 25

سيوة 21 32

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 31

العريش 21 28

رفح 22 28

رأس سدر 20 33

نخل 19 29

نويبع 27 29

طابا 25 29

كاترين 15 25

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 33

مرسى علم 27 29

الفيوم 21 33

بني سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 19 35

سوهاج 21 36

قنا 23 36

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 27 37

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 26 35

أبو رماد 26 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 33





