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أخبار البلد

أهم الاخبار| أتوبيسات لمواجهة عطل المترو.. الرقابة الإدارية تتفاعل مع المواطنين.. قرار جديد من مرتضى منصور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:46 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس الموافق 17 -10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.


عطل بالمترو..الدفع بأتوبيسات النقل العام تنقل الركاب بين غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

توقفت حركة مترو الانفاق بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول... المزيد 

الرقابة الإدارية تتفاعل مع مشاكل المواطنين في بعض الخدمات بالمحافظات

تتابع هيئة الرقابة الإدارية ما يُنشر بوسائل الإعلام المختلفة، ومنها عبر بعض الصحف المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة مشاكل تمس المواطنين بالمحافظات المختلفة، وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها ومنها ما يلي.. المزيد 

مرتضى منصور: الزمالك يرفض مواجهة المقاولون العرب السبت المقبل

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض إدارة ناديه خوض مباراة المقاولون العرب والمقررة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تم تقديمها عقب تأجيل مباراة القمة المقررة في الأسبوع الرابع.. المزيد

السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة.. فيديو

بدأ منذ قليل، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، التى تحمل اسم دفعة "المشير محمد الجمسى"، بتلاوة القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.. المزيد 

مفاجأة برلمانية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة.. تفاصيل

أعربت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن سعادتها بقرار وزارة المالية، والذي ينص على تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالصناديق الخاصة.. المزيد 

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. المزيد 

خطوات بسيطة لإلغاء الاشتراك بخدمة Apple Arcade

طرحت شركة آبل "Apple" الأمريكية، منصة الألعاب التابعة لها "Apple Arcade" مع تحديث iOS13 يوم 16 سبتمبر الماضي، حيث تقدم الخدمة قائمة كاملة من الألعاب الحصرية مقابل اشتراك شهري، وتتوفر الخدمة في جميع أجهزة الشركة بما في ذلك iPhone و iPad و macOS Catalina و Apple TV، ويمكن مشاركتها مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.. المزيد 

السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة.. فيديو

بدأ منذ قليل، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، التى تحمل اسم دفعة "المشير محمد الجمسى"، بتلاوة القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.. المزيد 

814 إسرائيليا يقتحمون الأقصى ويطردون المصلين في عيد العرش اليهودي

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام عيد العرش، تزامنا مع تشديدات على دخول المصلين الى الأقصى.. المزيد 


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