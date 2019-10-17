عطل بالمترو..اتوبيسات النقل العام تنقل الركاب بين غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

توقفت حركة مترو الانفاق بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.



واعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية .



جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية .

