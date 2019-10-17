إحباط تهريب مواد مخدرة من راكب قادم من إيطاليا عبر مطار القاهرة

أحبط رجال جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة إبراهيم الدسوقى، محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة، بحوزة راكب قادم من إيطاليا، الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا القادمة من مالبينزا، إشتبه حسن ابو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.



وأوضحت المصادر، أنه وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك وخالد محمود عبد العظيم مدير الحركة فتبين وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدر و 10 امبولات لعقار أكيوبان المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .



وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .