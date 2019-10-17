5 لاعبين من أهلي ٢٠٠١ في معسكر منتخب الشباب.. تعرف عليهم

أستدعي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠١ ٥ لاعبين من النادي الأهلي للانضمام للفريق في المعسكر المغلق الذي يقام خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٩ من اكتوبر الجاري.



ووقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على حارس المرمى حمزة علاء والجناح الأيمن محمود صابر والظهير الأيسر محمد أشرف ولاعب خط الوسط المدافع عربي بدر، والجناح الأيسر محمد سلامة.



يذكر أن المعسكر المقبل لمنتخب الشباب 2001 هو الثاني خلال الموسم الجاري، ويأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة بدورها لكأس العالم للشباب في العام نفسه.

