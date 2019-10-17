Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 لاعبين من أهلي ٢٠٠١ في معسكر منتخب الشباب.. تعرف عليهم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أستدعي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠١ ٥ لاعبين من النادي الأهلي للانضمام للفريق في المعسكر المغلق الذي يقام خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٩ من اكتوبر الجاري.

ووقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على حارس المرمى حمزة علاء والجناح الأيمن محمود صابر والظهير الأيسر محمد أشرف ولاعب خط الوسط المدافع عربي بدر، والجناح الأيسر محمد سلامة.

يذكر أن المعسكر المقبل لمنتخب الشباب 2001 هو الثاني خلال الموسم الجاري، ويأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة بدورها لكأس العالم للشباب في العام نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لمنتخب شباب 2001

منتخب الشباب يستدعي لاعب ناصر الفكرية

منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى معسكر مفتوح

ربيع ياسين يعلن أسماء لاعبي منتخب الشباب في المعسكر المقبل

منتخب مصر للشباب يواجه أبوقير للأسمدة وطنطا وإيسكو وديا

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله.. اعترافات مثيرة لـ يوسف وهبى بخطاياه.. تفاصيل

الأولى مفاجأة.. أجمل 10 نساء فى 2019.. صور

السيسي: المجاملة فساد .. وهنسبق الدنيا لو تابع كل مسئول عمله.. فيديو

ممنوع من العمل مع السيدات.. استبعاد مدير عام في البترول بتهمة التحرش

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

القبض على شقيقة أمل علم الدين في سنغافورة للقيادة تحت تأثير الكحول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور